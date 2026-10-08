Aktie
WKN DE: A12EDT / ISIN: US00108M1027
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08.10.2026 19:08:25
Boots buyout proves old age can be an asset on the UK high street
A pivot to beauty products has helped. Its next opportunity may lie in offering more services, such as in-store health checksWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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