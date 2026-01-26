Booz Allen Hamilton A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Booz Allen Hamilton A hat am 23.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,63 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Booz Allen Hamilton A mit einem Umsatz von insgesamt 2,62 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,92 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,19 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at