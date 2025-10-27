Booz Allen Hamilton A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Booz Allen Hamilton A hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 1,42 USD gegenüber 3,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Booz Allen Hamilton A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,89 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at