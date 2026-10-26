Booz Allen Hamilton A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Booz Allen Hamilton A äußerte sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 1,50 USD. Im letzten Jahr hatte Booz Allen Hamilton A einen Gewinn von 1,42 USD je Aktie eingefahren.

Booz Allen Hamilton A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,78 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at