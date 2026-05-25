25.05.2026 06:31:29

Booz Allen Hamilton A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Booz Allen Hamilton A stellte am 22.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 2,78 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 6,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Booz Allen Hamilton A 2,97 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Experten hatten einen Gewinn von 1,34 USD je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 2,86 Milliarden USD erwartet.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,90 USD, nach 7,25 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,22 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 11,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 6,08 USD sowie einen Umsatz von 11,29 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at

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