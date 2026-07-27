Booz Allen Hamilton A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Booz Allen Hamilton A äußerte sich am 24.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,63 USD. Im Vorjahresviertel hatte Booz Allen Hamilton A 2,16 USD je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,24 Prozent auf 2,80 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,92 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at