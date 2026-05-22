Booz Allen Hamilton a Aktie
WKN DE: A1C599 / ISIN: US0995021062
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22.05.2026 13:08:50
Booz Allen Hamilton Holding Reports Advance In Q4 Profit
(RTTNews) - Booz Allen Hamilton Holding (BAH) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $205 million, or $1.68 per share. This compares with $193 million, or $1.52 per share, last year.
Excluding items, Booz Allen Hamilton Holding reported adjusted earnings of $215 million or $1.78 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 6.4% to $2.783 billion from $2.974 billion last year.
Booz Allen Hamilton Holding earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $205 Mln. vs. $193 Mln. last year. -EPS: $1.68 vs. $1.52 last year. -Revenue: $2.783 Bln vs. $2.974 Bln last year.
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