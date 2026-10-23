Booz Allen Hamilton a Aktie
WKN DE: A1C599 / ISIN: US0995021062
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23.10.2026 13:37:02
Booz Allen Hamilton Raises FY27 Adj. EPS Guidance
(RTTNews) - Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH), the parent company of Booz Allen Hamilton Inc., said, for fiscal 2027, the company now expects adjusted EPS in a range of $6.50 - $6.70, revised from prior guidance range of $6.00 - $6.35. Adjusted EBITDA is now projected in a range of $1.26 - $1.29 billion revised from prior guidance range of $1.24 - $1.29 billion. Revenue is now projected in a range of $11.3 - $11.6 billion, revised from prior guidance range of $11.2 - $11.7 billion. Revenue growth is now anticipated in a range of 1.0 - 3.0%.
Second quarter net income was $181 million, a 3.4 percent increase from last year. EPS was $1.50 compared to $1.42, last year. Adjusted EBITDA was $313 million, a 3.4 percent decrease from prior year. Adjusted EPS was $1.76, a 18.1 percent increase from a year ago. Revenue was $2.8 billion, a 3.9 percent year-over-year decrease. Revenue ex-billables was $2.0 billion, a 0.8 percent decrease.
The company said a quarterly dividend of $0.59 per share will be payable on December 4, 2026, to stockholders of record on November 12, 2026.
In pre-market trading on NYSE, Booz Allen Hamilton shares are up 3.17 percent to $81.00.
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