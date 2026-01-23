Booz Allen Hamilton a Aktie

Booz Allen Hamilton a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C599 / ISIN: US0995021062

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.01.2026 21:15:14

Booz Allen Stock Jumps After Q3 Earnings Beat And Guidance Update

(RTTNews) - Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) shares rose $5.25, trading at $101.01, after the company reported third-quarter fiscal 2026 results that topped earnings expectations and included an updated outlook.

The move followed news that Booz Allen delivered strong adjusted earnings per share, supported by improved margins and solid execution despite ongoing pressure on federal spending.

Investors reacted positively to management's ability to grow profitability and generate stronger free cash flow, even as revenue declined year over year. The company also reaffirmed confidence in its fiscal 2026 trajectory through updated guidance.

On the day of the announcement, BAH opened higher and extended gains through the session, trading well above its prior close.

Trading volume was coming in above the stock's average daily volume, reflecting a strong market response to the earnings release and outlook. Booz Allen's 52-week range highlights recent volatility tied to shifts in government contract funding and margin expectations, with the earnings beat helping restore positive momentum in the shares.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Booz Allen Hamilton Holding Corp (A)

mehr Nachrichten

Analysen zu Booz Allen Hamilton Holding Corp (A)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Booz Allen Hamilton Holding Corp (A) 81,62 0,25% Booz Allen Hamilton Holding Corp (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

06:23 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
05:47 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen