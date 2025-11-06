Boozt Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Boozt Registered hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,42 SEK gegenüber 0,230 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Boozt Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Milliarden SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,65 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 1,33 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn von 0,723 SEK je Aktie belaufen. Für den Umsatz hatten sie mit 1,68 Milliarden SEK gerechnet.

Redaktion finanzen.at