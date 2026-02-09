09.02.2026 06:31:29

Boozt Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Boozt Registered hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 3,20 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Boozt Registered 4,10 SEK je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,14 Milliarden SEK umgesetzt, gegenüber 3,11 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,53 SEK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 3,14 Milliarden SEK belaufen hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,80 SEK. Im letzten Jahr hatte Boozt Registered einen Gewinn von 5,24 SEK je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 8,29 Milliarden SEK – das entspricht einem Zuwachs von 0,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 8,24 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 5,17 SEK je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 8,29 Milliarden SEK taxiert.

