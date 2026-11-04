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04.11.2026 06:31:28
Boozt Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Boozt Registered veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,01 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Boozt Registered ein EPS von 0,420 SEK je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boozt Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,95 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,67 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,32 SEK erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 1,95 Milliarden SEK belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
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