Boozt Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Boozt Un hat sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,34 USD. Im Vorjahresviertel hatte Boozt Un 0,380 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 333,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 288,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,490 USD gegenüber 0,500 USD je Aktie im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 844,96 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 779,74 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at