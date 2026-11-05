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05.11.2026 06:31:28
Boozt Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Boozt Un hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 202,1 Millionen USD – ein Plus von 14,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boozt Un 175,8 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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