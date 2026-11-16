Bora Pharmaceuticals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bora Pharmaceuticals hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte Bora Pharmaceuticals ebenfalls ein EPS von 0,030 USD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,52 Prozent auf 201,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 160,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at