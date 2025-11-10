Boralex A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Boralex A hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,26 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 157,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 159,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at