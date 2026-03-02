Boralex A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Boralex A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,150 CAD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Boralex A mit einem Umsatz von insgesamt 258,0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 237,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 8,86 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,060 CAD. Im Vorjahr waren 0,350 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Boralex A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 849,00 Millionen CAD im Vergleich zu 853,00 Millionen CAD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,348 CAD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 915,12 Millionen CAD erwartet.

Redaktion finanzen.at