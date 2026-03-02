02.03.2026 06:31:29

Boralex A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Boralex A hat am 27.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,150 CAD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Boralex A mit einem Umsatz von insgesamt 258,0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 237,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 8,86 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,060 CAD. Im Vorjahr waren 0,350 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Boralex A im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 0,47 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 849,00 Millionen CAD im Vergleich zu 853,00 Millionen CAD im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,348 CAD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 915,12 Millionen CAD erwartet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen