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13.08.2026 06:31:29
Borana Weaves: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Borana Weaves äußerte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,18 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,55 INR erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 810,0 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,01 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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