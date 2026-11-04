Borana Weaves: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Borana Weaves hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 6,06 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Borana Weaves noch ein Gewinn pro Aktie von 6,31 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 44,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,38 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 955,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at