Borealis Foods: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Borealis Foods hat am 30.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Borealis Foods vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,16 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at