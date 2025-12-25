|
25.12.2025 06:31:28
Borealis Mng: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Borealis Mng hat am 23.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.
Borealis Mng vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,1 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 65,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen CAD in den Büchern standen.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
