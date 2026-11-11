Borealis Mng: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Borealis Mng hat am 09.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 207,27 Prozent auf 5,1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,040 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Borealis Mng -0,210 CAD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Borealis Mng in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 232,45 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,52 Millionen CAD im Vergleich zu 5,27 Millionen CAD im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,003 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 19,85 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at