Borealis Mng hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Borealis Mng hat am 22.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,3 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 843,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Borealis Mng einen Umsatz von 0,9 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at