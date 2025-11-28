Borealis Mng verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Borealis Mng lud am 26.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,210 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Borealis Mng ein Ergebnis je Aktie von -0,100 CAD vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 290,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,27 Millionen CAD, während im Vorjahr 1,35 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at