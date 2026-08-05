Borg Warner Inc. Announces Advance In Q2 Income

(RTTNews) - Borg Warner Inc. (BWA) reported a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $277 million, or $1.34 per share. This compares with $224 million, or $1.03 per share, last year.

Excluding items, Borg Warner Inc. reported adjusted earnings of $1.42 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.3% to $3.648 billion from $3.638 billion last year.

Borg Warner Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $277 Mln. vs. $224 Mln. last year. -EPS: $1.34 vs. $1.03 last year. -Revenue: $3.648 Bln vs. $3.638 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.05 To $ 5.30