BorgWarner Aktie
WKN: 887320 / ISIN: US0997241064
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29.10.2026 11:54:47
Borg Warner Inc. Q3 Income Climbs
(RTTNews) - Borg Warner Inc. (BWA) announced a profit for its third quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $221 million, or $1.08 per share. This compares with $158 million, or $0.73 per share, last year.
Excluding items, Borg Warner Inc. reported adjusted earnings of $1.39 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.9% to $3.487 billion from $3.591 billion last year.
Borg Warner Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $221 Mln. vs. $158 Mln. last year. -EPS: $1.08 vs. $0.73 last year. -Revenue: $3.487 Bln vs. $3.591 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 5.20 To $ 5.35 Full year revenue guidance: $ 14.000 B To $ 14.200 B
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