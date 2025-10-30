BorgWarner Aktie

BorgWarner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887320 / ISIN: US0997241064

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
30.10.2025 12:04:03

Borg Warner Inc. Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates

(RTTNews) - Borg Warner Inc. (BWA) reported earnings for third quarter that Decreased from the same period last year but beat the Street estimates.

The company's bottom line totaled $158 million, or $0.73 per share. This compares with $234 million, or $1.04 per share, last year.

Excluding items, Borg Warner Inc. reported adjusted earnings of $1.24 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn $1.17 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 4.4% to $3.59 billion from $3.44 billion last year.

Borg Warner Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $158 Mln. vs. $234 Mln. last year. -EPS: $0.73 vs. $1.04 last year. -Revenue: $3.59 Bln vs. $3.44 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $4.60 - $4.75 Full year revenue guidance: $14.1 - $14.3 Bln

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BorgWarner Inc.mehr Nachrichten