BorgWarner Aktie
WKN: 887320 / ISIN: US0997241064
|
30.10.2025 12:04:03
Borg Warner Inc. Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates
(RTTNews) - Borg Warner Inc. (BWA) reported earnings for third quarter that Decreased from the same period last year but beat the Street estimates.
The company's bottom line totaled $158 million, or $0.73 per share. This compares with $234 million, or $1.04 per share, last year.
Excluding items, Borg Warner Inc. reported adjusted earnings of $1.24 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $1.17 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 4.4% to $3.59 billion from $3.44 billion last year.
Borg Warner Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $158 Mln. vs. $234 Mln. last year. -EPS: $0.73 vs. $1.04 last year. -Revenue: $3.59 Bln vs. $3.44 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $4.60 - $4.75 Full year revenue guidance: $14.1 - $14.3 Bln
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BorgWarner Inc.mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: BorgWarner veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: BorgWarner vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
30.07.25