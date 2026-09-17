BorgWarner Aktie
WKN: 887320 / ISIN: US0997241064
|
17.09.2026 03:30:01
BorgWarner Director Michael Hanley Sells 5,000 Shares for $327,550
Michael S. Hanley, a Director at BorgWarner (NYSE:BWA), sold 5,000 shares of common stock on Aug. 28, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($65.51); post-transaction value based on Aug. 28, 2026, market close ($64.09).
BorgWarner is a diversified automotive supplier with a market capitalization of $12.6 billion and TTM revenue of $14.3 billion, reflecting its substantial scale in the global automotive components sector. The company is strategically positioned to capitalize on the industry's transition toward electrification and advanced propulsion technologies, leveraging its established relationships with major OEMs and comprehensive product portfolio across traditional and next-generation vehicle architectures. BorgWarner's competitive advantage derives from its technological expertise in thermal management, e-propulsion systems, and fuel injection technologies, combined with its global manufacturing footprint and established market presence.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BorgWarner Inc.
|
04.08.26
|Ausblick: BorgWarner präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: BorgWarner veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: BorgWarner legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu BorgWarner Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BorgWarner Inc.
|55,54
|2,40%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.