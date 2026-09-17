BorgWarner Aktie

BorgWarner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887320 / ISIN: US0997241064

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17.09.2026 03:30:01

BorgWarner Director Michael Hanley Sells 5,000 Shares for $327,550

Michael S. Hanley, a Director at BorgWarner (NYSE:BWA), sold 5,000 shares of common stock on Aug. 28, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($65.51); post-transaction value based on Aug. 28, 2026, market close ($64.09).

BorgWarner is a diversified automotive supplier with a market capitalization of $12.6 billion and TTM revenue of $14.3 billion, reflecting its substantial scale in the global automotive components sector. The company is strategically positioned to capitalize on the industry's transition toward electrification and advanced propulsion technologies, leveraging its established relationships with major OEMs and comprehensive product portfolio across traditional and next-generation vehicle architectures. BorgWarner's competitive advantage derives from its technological expertise in thermal management, e-propulsion systems, and fuel injection technologies, combined with its global manufacturing footprint and established market presence.

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BorgWarner Inc. 55,54 2,40% BorgWarner Inc.

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