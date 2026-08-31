BorgWarner Aktie

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WKN: 887320 / ISIN: US0997241064

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31.08.2026 17:30:01

BorgWarner Director Shaun McAlmont Sells 7,000 Shares for $485,520

Director Shaun McAlmont reported a sale of 7,000 shares of BorgWarner Inc. (NYSE:BWA) on Aug. 17, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($69.36); post-transaction value based on Aug. 17, 2026, market close ($69.90).BorgWarner is a prominent global automotive supplier with a market capitalization of $13.1 billion and TTM revenue of $14.3 billion, positioning it as a significant player in the propulsion technology sector. The company's diversified portfolio across multiple powertrain technologies includes traditional combustion, hybrid, and electric systems. Its operations offer strategic exposure to the automotive industry's ongoing transition toward electrification. With 37,500 employees and operations serving global OEM customers, BorgWarner maintains a competitive advantage through its technological expertise in thermal management, fuel injection systems, and electric propulsion solutions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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