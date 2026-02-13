BorgWarner gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BorgWarner hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,23 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BorgWarner ein Ergebnis je Aktie von -1,850 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,57 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BorgWarner einen Umsatz von 3,44 Milliarden USD eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,28 USD beziffert, während im Vorjahr 1,50 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 14,32 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte BorgWarner 14,08 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at