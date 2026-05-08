BorgWarner legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BorgWarner hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,720 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,53 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,52 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at