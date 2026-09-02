BorgWarner Aktie
WKN: 887320 / ISIN: US0997241064
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02.09.2026 16:20:01
BorgWarner Vice President Isabelle McKenzie Sells 4,500 Shares
Isabelle McKenzie, Vice President, reported the sale of 4,500 shares of BorgWarner (NYSE:BWA) in an Aug. 18, 2026, SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($70.39); post-transaction value based on Aug. 17, 2026, market close ($69.90).BorgWarner is a prominent tier-one automotive supplier with a global footprint, generating approximately $14.3 billion in TTM revenue and serving as a critical technology partner for the automotive industry's transition toward electrification and advanced propulsion systems. The company's diversified business model spanning multiple propulsion technologies provides a strategic position to capture growth opportunities in the industry's evolving landscape. With 37,500 employees worldwide and a market capitalization of $13 billion, BorgWarner maintains a competitive advantage through its integrated portfolio of advanced technologies and established relationships with leading global OEMs.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu BorgWarner Inc.
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