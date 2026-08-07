BorgWarner: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BorgWarner ließ sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BorgWarner die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 3,65 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,64 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at