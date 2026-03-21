New Wave Holdings Aktie
WKN DE: A0NG26 / ISIN: SG1Q78923675
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21.03.2026 12:01:09
Boring Phone Designs, Begone. I'm Seeing a New Wave of Fresh Looks for 2026
Commentary: With some phone-makers willing to push boundaries, the days of dull-looking devices may soon be behind us.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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