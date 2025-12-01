Borneo Oil Berhad: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Borneo Oil Berhad hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,77 Prozent auf 18,9 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel hatte Borneo Oil Berhad 19,2 Millionen MYR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at