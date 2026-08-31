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31.08.2026 06:31:29
Borneo Oil Berhad stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Borneo Oil Berhad lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent auf 23,0 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22,1 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Borneo Oil Berhad im vergangenen Geschäftsjahr 86,78 Millionen MYR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Borneo Oil Berhad 82,36 Millionen MYR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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