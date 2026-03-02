Borneo Oil Berhad veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Borneo Oil Berhad hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite standen 22,4 Millionen MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,7 Millionen MYR umgesetzt.

