Borosil Glass Works gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Borosil Glass Works hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,98 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,750 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Borosil Glass Works in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,79 Milliarden INR im Vergleich zu 3,72 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at