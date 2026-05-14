14.05.2026 06:31:29
Borosil Glass Works präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Borosil Glass Works hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 12,07 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,530 INR je Aktie erzielt worden.
Borosil Glass Works hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,40 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 9,48 INR beziffert. Im Vorjahr hatten -5,320 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Borosil Glass Works mit einem Umsatz von insgesamt 15,56 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 14,79 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 5,17 Prozent gesteigert.
