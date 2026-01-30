Borosil Glass Works stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Borosil Glass Works hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,20 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Borosil Glass Works ein EPS von -2,050 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 3,90 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 8,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at