30.01.2026 06:31:29
Borosil Glass Works stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Borosil Glass Works hat am 28.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 7,20 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Borosil Glass Works ein EPS von -2,050 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 3,90 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 8,02 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
