Borosil: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Borosil lud am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 1,90 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Borosil 1,53 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Borosil 3,40 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,74 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at