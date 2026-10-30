Borosil Scientific präsentierte Quartalsergebnisse

Borosil Scientific hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,320 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Borosil Scientific mit einem Umsatz von insgesamt 1,15 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 7,54 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at