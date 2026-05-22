Borosil Scientific verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Borosil Scientific hat am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,06 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,980 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,43 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 3,89 INR beziffert, während im Vorjahr 3,02 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Borosil Scientific im vergangenen Geschäftsjahr 4,67 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Borosil Scientific 4,38 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at