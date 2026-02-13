Borosil Scientific zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Borosil Scientific hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,480 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,21 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,01 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at