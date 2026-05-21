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21.05.2026 06:31:29
Borosil veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Borosil hat am 19.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,89 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Borosil ein EPS von 0,930 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 2,84 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,70 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 6,24 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 6,28 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 11,96 Milliarden INR – ein Plus von 8,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Borosil 11,07 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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