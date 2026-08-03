Borouge gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Borouge präsentierte am 31.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Borouge hat ein EPS von 0,04 AED vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,040 AED auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,72 Prozent auf 5,16 Milliarden AED. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,79 Milliarden AED erwirtschaftet worden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,002 USD geschätzt. Der Umsatz war auf 1,21 Milliarden USD geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at