Borouge hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Borouge hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,04 AED. Im Vorjahresquartal hatte Borouge ebenfalls ein EPS von 0,040 AED je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Borouge in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,32 Milliarden AED. Im Vorjahresviertel waren 5,88 Milliarden AED in den Büchern gestanden.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,010 USD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
