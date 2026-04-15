OMV Aktie
WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059
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15.04.2026 14:44:00
Borouge International ernennt Patrick Jany zum neuen Finanzchef
Der neue Finanzvorstand bringt laut Mitteilung mehr als 30 Jahre internationale Führungserfahrung mit. Zuletzt war Jany ab dem Jahr 2020 als Finanzchef beim Logistikkonzern A.P. Moller-Maersk tätig. Davor arbeitete er 25 Jahre lang in verschiedenen Managementfunktionen beim Spezialchemieunternehmen Clariant AG, wo er nach Stationen in Europa, Asien und Amerika ebenfalls zum Group CFO aufstieg. Gestartet hatte er seine Karriere bei der Sandoz AG.
Borouge International ist ein global agierender Kunststoff-Konzern und erst heuer durch den Zusammenschluss der OMV-Tochter Borealis mit Borouge Plc und Nova Chemicals entstanden. Zu den langfristigen Eigentümern zählen das Investmentvehikel XRG des staatlichen Ölkonzerns ADNOC aus Abu Dhabi - ein Kernaktionär der OMV - sowie die österreichische OMV. Neben dem Hauptsitz in Österreich betreibt das Unternehmen eine regionale Zentrale in Abu Dhabi sowie Standorte in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum.
ivn/cri
ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com
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