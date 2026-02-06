Borouge stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Borouge lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,04 AED. Im Vorjahresquartal hatte Borouge ebenfalls ein EPS von 0,040 AED je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,15 Milliarden AED ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,95 Milliarden AED in den Büchern gestanden.

Das EPS für das abgelaufenen Geschäftsjahr lag bei 0,150 AED. Im Vorjahr hatte Borouge ebenfalls ein EPS von 0,150 AED je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Borouge 21,48 Milliarden AED umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 2,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 22,13 Milliarden AED umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at