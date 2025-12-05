Borovetz Property Fund REIT Jsc legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Borovetz Property Fund REIT Jsc präsentierte am 03.12.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 BGN beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,060 BGN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Borovetz Property Fund REIT Jsc mit einem Umsatz von insgesamt 4,8 Millionen BGN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,3 Millionen BGN erwirtschaftet worden waren, um 13,11 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at